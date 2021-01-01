Краш игра Aviator

Актуальные тактики для игры в Авиаторе

Aviator — игра на деньги, которая может стать источником постоянного дохода, если игрок присмотрится к стратегиям, предложенным более опытными игроками. Ни один эксперт гэмблинг-индустрии не даст 100% гарантии что любая из существующих стратегий всегда приносит выигрыши, поскольку игровой процесс построен на технологии ГСЧ. Генератор случайных чисел обеспечивает непредсказуемость игры, именно благодаря ему одни игроки получают баснословные выигрыши, а другие остаются в минусе. Однако попробовать тактики стоит хотя бы потому что они значительно увеличивают шансы на победу.



Простейшая стратегия



Суть алгоритма заключается в том, что игрок делает ставки и забирает выигрыши в границах коэффициентов от 1 до 1,42. Игра по этой тактике не приносит колоссальные выигрыши, но дает возможность стабильно получать призовые. Почему срабатывает данная стратегия? Все очень просто — согласно статистике, 75% выигрышных ставок закрываются с коэффициентами в вышеуказанных границах. При входе в игровой процесс позаботьтесь о наличии на балансе не меньше 500 рублей, если номинал ставки предполагается не больше 5 RUB.



Игра по стратегии «Выше облаков»



Отзывы об этой тактике дают понять — более прибыльного алгоритма на текущий момент не существует.



Стратегия сложная, но результативная, она предполагает:



● Анализ истории коэффициентов за несколько часов.

● Определение времени последнего выпадения множителя от 100.

● Рассчитать время вступления в игру с учетом полученной информации, от последнего максимального коэффициента должен пройти минимум 1 час.

● Делаем две ставки одинакового номинала.

● Первая ставка закрывается с множителем 40.

● Вторая ставка с коэффициентом 100 и больше.



Крупные коэффициенты выпадают в промежутке 60-90 минут, что оправдывает вышеуказанные действия. Первая ставка с коэффициентом 40 позволит стабилизировать баланс, на второй клиент получает реальную прибыль.



Стратегия для играющих по-крупному - хайроллеров



Клиентам, которые делают крупные взносы в Aviator, подойдет тактика, которая предполагает:



● Изучение истории множителей с определением времени последнего полета, который завершился с коэффициентом минимум 15.

● К времени полета добавить 30 минут .

● Войти в игру с двумя ставками (одна 2000 рублей, вторая — 4000 рублей).

● Первую закрывайте с коэффициентом 5.

● Вторую нужно закрыть после того как выпадет множитель 15+.



Первый взнос перекроет расходы, а второй — даст чистую прибыль.

